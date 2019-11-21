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علاء مبارك عن شائعة وفاة والدته: "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة"

11:39 م الخميس 21 نوفمبر 2019
علاء مبارك عن شائعة وفاة والدته: "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة"

علاء مبارك

القاهرة- (مصراوي):

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والدته "سوزان".

وقال "علاء"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ردًا على أحد متابعيه بسؤالها: "السيدة سوزان مبارك.. ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

وكان علاء نشر تويتة في وقت سابق من اليوم الخميس، مرفقة بصورة سوزان مبارك، وقال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

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