محافظ الجيزة: مقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها أساس العمل

القاهرة- أ ش أ:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن السعي نحو حل شكوى المواطنين هو أهم إنجاز يجب أن يحققه كل مسؤول في جدول عمله اليومي، مشيرًا إلى أن مقابلة المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها أساس العمل.

ورفض راشد - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء؛ لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومواجهة المسؤولين بنقاط التقصير - الإطلاع على أي تقارير ورقية لمعرفة نسب ومعدلات الأداء لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا أن الشارع هو الفيصل في تحديد مستوى أداء أي مسؤول بالمحافظة.

ووجه بمنع إقامة المواقف العشوائية لتأثيرها على الحركة المرورية وشن حملات على مواقف السرفيس، والسعي نحو توفير قطع أراضي لإقامة مواقف عليها؛ منعًا لوقوف السيارات بنهر الطريق، وشن حملات على معارض السيارات وتنفيذ الحجز الإداري على المنشآت المخالفة، إضافة إلى متابعة حالة النظافة على مدار اليوم والإشراف على أداء شركات الجمع السكني.

وأكد ضرورة إصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة وإنهاء أي مظاهر للإهمال، وتطوير الحدائق ورفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصه بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، وتجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركيب أغطية للبلوعات وإزالة أية لافتات أو كتابات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

كما وجه بتنظيم حملات ثابته يوميًا على المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية التي تتعد على الطريق والاستمرار في إجراء المعاينات لطلبات التقنين الأراضي أملاك الدولة والإسراع في تحرير العقود للمتصالحين.

ووجه راشد بحصر الأسواق العشوائية الواقعة بنطاق كل حي ومركز ومدينة؛ لتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة أو توفير بديل حضاري لها يتناسب مع خطط المحافظة التي تنفذها في التطوير والتجميل.