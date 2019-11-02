"دا سلوك يرضي ربنا؟".. أول تعليق من السكة الحديد على سير راكب أعلى قطار

أول تعليق من السكة الحديد على مشي راكب أعلى قطار

كتب– أسامة علي:

علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر اعتلاء أحد الركاب سطح قطار في محطة سكة حديد.

وقال رسلان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "دا سلوك يرضي ربنا!!؟"

وأوضح رئيس الهيئة، أن شرطة السكة الحديد والعاملين في الهيئة، يعملون ليل نهار لمنع مثل تلك السلوكيات، مؤكدًا أنه لابد من أن يعرف الركاب المخالفين، أنهم يتعاملون مع قطار "مش مرجيحة"، على حد قوله.