بالأسماء.. الإنتاج الحربي تعلن موعد ومكان اختبارات وظيفة "call center"

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القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، موعد اختبار المقبولين لوظيفة "call center" وعددهم 1725، خلال أيام 5 و6 و7 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 9 صباحًا بقطاع التدريب بالسلام.

وسيكون موعد على النحو التالي:

في الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 من عدد (1 إلى 600).

في يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 من عدد (601 إلى 1200).

في يوم الخميس الموافقق 7 نوفمبر 2019 من عدد (1201 إلى 1725).

وذلك طبقًا لكشوف الأسماء المرفقة بالإعلان.

على أن يتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبارات، عقب انتهاء التصحيح، واعتماد النتيجة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أن عنوان قطاع التدريب هو النهضة، أول طريق السلام، في محافظة القاهرة.

