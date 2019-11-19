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المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في الأشعة التداخلية

04:07 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في الأشعة التداخلية

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلح

كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، استضافة المركز الطبي العالمي الخبير الفرنسي الدكتور "تير" دو بير" خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، في الفترة من 28 نوفمبر - 2 ديسمبر 2019.

وأضاف في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأضاف البيان أن التواصل عبر رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمي www.imc.org.eg​

تامر الرفاعي المركز الطبي العالمي القوات المسلحة أورام الكبد

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