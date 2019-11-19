وزير التنمية المحلية يسأل رئيس مدينة الخانكة.. انت راضي عن نفسك؟

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بعد تلقي الوزارة عددًا من الشكاوى من المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

ورصد شعراوي، خلال الجولة، تراكم كميات كبيرة من القمامة على أبواب وأسوار عدد كبير من مدارس المدينة وعدد من الشوراع الرئيسية والفرعية بالخانكة، والتي تؤثر على الصحة العامة للأطفال المترددين على المدارس والشكل الحضاري والجمالي لها.

كما رصد وزير التنمية المحلية، أعمال تكسير في الأرصفة والأسفلت لبعض الشوارع والإشغالات والسيارات القديمة مما يؤثر على حركة سير المواطنين، فضلًا عن وجود بعض المواقف العشوائية لسيارات الفان على مزلقانات السكة الحديد ومركبات التوك توك، كما تلاحظ وجود عدد من النباشين الذين يقيمون بإخراج القمامة خارج بعض صناديق القمامة الموجودة في الشوارع بالإضافة إلى إشعال النيران في أكوام القمامة مما يؤثر على الشكل العام والصحة العامة للمواطنين.

ورصد الوزير، وجود عدد كبير من المباني العشوائية وغير المخططة في عدد من المناطق بالمدينة، وحرص شعراوي، على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص الخدمات المقدمة من مجلس مدينة الخانكة حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التي تعيق حركه المارة وتدني كبير في مستوى النظافة.

وتوجه اللواء محمود شعراوي، إلى مقر مدينة الخانكة والتقى مع رئيس المدينة، موجهًا حديثه له: "أنت راضي عن نفسك، وكل المخالفات دي موجودة والقمامة اللي في الشوارع والإشغالات والناس قبلتها وعمالة تشتكي ولا حد بيستمع ليها".

وأضاف شعراوي: "بعتنا عشرات من الكتب الدورية من الوزارة وقولنا الناس تتابع النظافة أمام المدارس، ونيجي نلاقي الشكل بالمنظر ده، وقولنا نقابل الناس ونسمع لمشاكلها والشكاوى بتاعتها ونحلها ونخفف عنها".

كما رصدت جولة الوزير، وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بتوقيع حضور وانصراف الموظفين ووجود أكثر من سجل لحضور وانصراف الموظفين، وتم رصد وجود متأخرات لم يتم تحصيلها عن مدد سابقة بمبلغ 4 ملايين جنيه والخاصة برسوم نظافة وإيجارات مساكن ومحلات ورسوم تفتيش، حيث تم تحصيل مبلغ 206422 خلال شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون رقم 309 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وعدم وجود حصر بأملاك الدولة وانخفاض في تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الدولة.

كما التقى اللواء شعراوي، مع الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وتفقدا المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بمجلس المدينة منها الإدارة الهندسية وتلاحظ قلة عدد المهندسين والعاملين الموجودين على قوة هذه الإدارة الهامة، وإدارة شئون البيئة، كما تم رصد عدم وجود أي مخططات استراتيجية وتفصيلية لكافة القرى والوحدات المحلية التابع لمجلس المدينة.

وأكد شعراوي، أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات واهتمامات الوزارة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في كافة المحافظات، مشددًا على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين وإحداث اختناقات مرورية في بعض المناطق بالإضافة إلى مواجهة المواقف العشوائية على مزلقانات السكك الحديدية.

كما وجه شعراوي، بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي معهم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، كما وجه الوزير رئيس مجلس المدينة بسرعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة وزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية للتعديات على أراضي وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الشعب والأجيال القادمة، كما أمر الوزير بإحالة رئيس مجلس المدينة ومسئول الأملاك والموظف المسئول عن حضور وانصراف الموظفين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى إيقاف الموظف المسئول عن الحضور والانصراف شهر عن العمل.