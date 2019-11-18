بالخرائط والأسعار.. الإسكان تطرح أراضي استثمارية في العاصمة الجديدة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح أراضٍ بطريقة تخصيص جديدة بالإسناد بالأمر المباشر، بالحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر "مصراوي"، خرائط الأراضي الاستثمارية والنسب البنائية وسعر المتر في كل قطعة والتي جاءت على النحو التالي:

1- خدمة وتموين سيارات:

القطعة الأولى التي تطرحها الإسكان في العاصمة الإدارية بالحي السكني الثالث عبارة عن 4951 مترًا، بسعر يصل لـ7895 جنيهًا.

ويشترط ألا تزيد النسب البنائية عن 15% من المساحة المخصصة للخدمة ويتم احتساب مظلة السيارات ضمن النسبة، والارتفاع المسموح به هو "أرضي" ودور أول للمبنى الإداري، ومباني الصيانة والغسيل، ويسمح بعمل بدروم، على أن يلزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

2- أراضي بنشاط خدمي:

القطعة الثانية من الأراضي الاستثمارية في العاصمة الجديدة مساحتها 1366 مترًا بنشاط حضانة.

وتقع في الحي السكني الثالث، على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، وأن يكون الارتفاع المسموح به أرضي وأول إدارة للحضانة فقط، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية والمساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

وجاءت القطعة الثالثة بنشاط إدارية بمساحة 2308 مترًا في الحي السكني الثالث، ووصل سعر المتر لـ 9340 جنيهًا.

واشترطت وزارة الإسكان ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به بدروم، وأرضي، ودورين متكررين.

طريقة التقديم:

- يتقدم المستثمر بطلب باسم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أو مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات للحصول على قطعة أرض وفقا للنشاط الوارد بالطلب مع تحديد المدينة المطلوبة على أن يكون الموقع على الطلب له الأحقية في التوقيع عليه مع ضرورة أن يكون الطلب ملصق به طابع الشهيد المشار إليه بالبند رقم (7) من القانون 16 لسنة 2018.

- يرفق بالطلب الأوراق الدالة على الكيان القانوني للشركة وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية.

- مخاطبة المستثمر على عنوانه الموضح بالطلب بخطاب موضحا به سعر المتر التقديري من النشاط المطلوب وقيمة الـ10% من إجمالي قيمة الأرض.

- في حالة عدم الالتزام بسداد مبلغ الـ 10% مقدم جدية الحجز يتم إلغاء الوعد بالبيع وخصم نسبة 50% من قيمة مقدم الحجز.

-المستندات المطلوبة:

- صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجاري للشركة.

- صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.

- صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التى طرأت عليه (حال كانت الشركة مساهمة – أو ذات مسئولية محدودة) إن لزم الأمر.

- دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل وسنوات تنفيذ المشروع وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع.

- صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة (المركز المالي) معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفقا بها الإيضاحات المتممة لها.

- شهادة (شهادات) بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.