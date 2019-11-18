زيادة معاشات الشرطة وعقوبة التعدي على التراث.. أبرز قرارات البرلمان الأحد

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد البرلمان، أمس الأحد، حضور وزراء الزراعة والصناعة والتنمية المحلية، الذين أدلوا بعدد من التصريحات المهمة، فيما أقر البرلمان غرامات التعدي على التراث المعماري، مع إقرار أحقية رجال الشرطة في زيادة جديدة للمعاشات.

وينشر "مصراوي" أبرز أحداث البرلمان أمس الأحد..

- عبدالعال: سنقر أحقية نواب البرلمان من رجال الشرطة في المعاشات الجديدة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرًا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

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- تفويض "مكتب النواب" لتحديد موعد استجواب وزيرة الصحة.. والحكومة: جاهزون

وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، استعداد الحكومة للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة واأها جاهزة للرد في أي وقت.

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- وزير الصناعة أمام "النواب": طرح الأراضي الصناعية يتم بدون هامش ربح

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة، مضيفًا: "كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل في الميزانيات".

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- عبدالعال عن زيادة المعاشات: الحكومة تتحرك وفقًا للمتاح من الموازنة العامة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي حدثت للمواطنين خلال الفترة الماضي، كان منها رفع الرواتب والمعاشات، بالتوزاي مع تقديم الاقتصاد صورة إيجابية تحدثت عنها المؤسسات الدولية، مضيفًا أنه لا يمكن أن نتوسع بشكل مطلق في مطالبات زيادة المعاشات.

وأضاف عبدالعال: "الصورة الإيجابية للاقتصاد سيكون لها مردود إيجابي على الرواتب والمعاشات، لكن لا يمكن أن يكون لرئيس الدولة ولا الحكومة الإمكانيات المباشرة للتوسع في الزيادات، فأجهزة الدولة تتحرك طبقًا لما هو متاح من الموزانة العامة".

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- "النواب" يوافق على تعديل مواد قانون الحفاظ على التراث المعماري

وافقت الجلسة العامة للبرلمان، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، على أن تتم الموافقة في جلسة لاحقة.

وتضمن تقرير اللجنة أن القانون الحالي حظر في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض، وكشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.

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- وزير الزراعة: وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ الثمانينيات تسبب في عجز كبير

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ منتصف الثمانينيات حتى الآن، تسبب في تراجع أعداد القائمين على العمل بنسبة تزيد عن 80% في عدد كبير من الهيئات التابعة للوزارة.

وأضاف "أبو ستيت" في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالاهتمام بتلك المشروعات.

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- عكس ما يشاع.. "مكافحة الإدمان" يعلن نسب التعاطي بين الموظفين

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرًا، إن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي ٢% منهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها".

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- تبقى خيبة".. وزير الصناعة ينسحب من اجتماع بالبرلمان بعد مشادة مع "وهدان"

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة من اجتماع لجنة الصناعة.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر مشادة حادة بين سليمان وهدان وكيل البرلمان والوزير خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به وهدان حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية، كشف فيه أن كل ماركة يحتكرها مستورد واحد فقط في مصر.

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- نصار: طرح الأراضي الصناعية إلكترونيًا يقضي على ظاهرة السمسرة بها

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضي الصناعية إلكترونيًا يقضي على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضي الصناعية غير المُرفقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

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- العدل ترفض "قانون التشريعية" بشأن الإجراءات الجنائية: نتمسك بمشروع الحكومة

أعلن المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 عضوًا، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات.

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذي ناقشته اللجنة وأقرته.

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- الحكومة تستجيب للنواب: ندرس معاقبة متعاطي المخدرات قبل الفصل النهائي

قال المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، يتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحًا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة، وذلك استجابة لمطالب بعض النواب.

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- لجنة برلمانية توافق مبدئيًا على قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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- الإنتاج الحربي: نستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع السيارات الكهربائية

قال اللواء طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، في ضوء توجهات الدولة، ومن المستهدف جعل مصر مركزًا إقليميا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية بحلول عام 2040.

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- بالتفاصيل.. ننشر تعديلات النواب بشأن معاشات الشرطة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

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- عبدالعال يحيل تعديلات قانون الطفل والجنسية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس، قرارين لرئيس الجمهورية، وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

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- "صحة النواب" تشكل لجنة مصغرة للرد على بيان الحكومة

اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي، والرد عليه فيما يخص قطاع الصحة والسكان.

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بأثر رجعي.. عبدالعال: التصويت على تعديلات الشرطة غدًا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيصوت على تعديلات قانون معاشات الشرطة، في جلسة الغد الاثنين، نداء بالاسم، خاصة أن القانون سيطبق بأثر رجعي.

وطالب عبدالعال خلال الجلسة العامة، النواب بضرورة الحضور في الصباح الباكر، حيث ستنعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة، محذرا النواب من الحضور بعد العاشرة والنصف، مطالبا رؤساء اللجان بتأجيل اجتماعات اللجان النوعية إلى ما بعد انتهاء الجلسة العامة.

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- إسكان البرلمان" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل.

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