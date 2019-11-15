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خاص| تعرف على المرشحين لرئاسة دار الكتب والوثائق

07:04 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
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كتب- محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة في وزارة الثقافة، إن الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والقائم بتسيير أعمال المجلس الأعلى للثقافة، سيتولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة بشكل رسمي، ليترك رئاسة دار الكتب والوثائق.

وأشارت المصادر لـ"مصراوي" إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تبحث الآن تولي شخصية جديدة رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، من بين عدد من المرشحين لرئاسة الدار.

وأضافت المصادر، أن من بين المرشحين، الدكتور أسامة القلش رئيس قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات بجامعة القاهرة، والدكتور أمجد الجوهري، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.

دار الكتب والوثائق هشام عزمي أسامة القلش أمجد الجوهري

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