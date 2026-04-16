خبير دولي: إغلاق الممرات البحرية قد يشعل تصعيدًا عسكريًا واسعًا

كتب : حسن مرسي

09:54 م 16/04/2026

الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور رامي عاشور إن تهديد إيران بإغلاق الممرات البحرية، كردّ على أي تحرك يستهدف موانئها، قد يمنح الولايات المتحدة مبررًا لتوسيع نطاق التصعيد العسكري ضدها.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج عن قرب المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مثل هذه الخطوة تُعد – بحسب وصفه – انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية قانون البحار، فضلًا عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة العالمية واقتصادات عدد من الدول، لا سيما المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية المحتملة قد تدفع واشنطن إلى ردود فعل أكثر حدة، قد تصل إلى تدخل عسكري مباشر، مشيرًا إلى أن السيناريوهات قد تتطور إلى مواجهة أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن استمرار هذا التهديد قد يفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في مسرح العمليات، وربما تنفيذ عمليات إنزال بري ضمن تحركات عسكرية أوسع.

وأكد أن هذا المسار يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يغير قواعد الاشتباك في المنطقة، محذرًا من تداعياته المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

تصعيد عسكري قانون البحار رامي عاشور إغلاق الممرات البحرية

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
رياح جنوبية محملة بالأتربة تضرب القاهرة والدلتا.. وتحذيرات لكبار السن
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
خاص| توجيهات عاجلة من شيخ الأزهر بعد واقعة رضيعة مستشفى الحسين
