قال الدكتور رامي عاشور إن تهديد إيران بإغلاق الممرات البحرية، كردّ على أي تحرك يستهدف موانئها، قد يمنح الولايات المتحدة مبررًا لتوسيع نطاق التصعيد العسكري ضدها.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج عن قرب المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مثل هذه الخطوة تُعد – بحسب وصفه – انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية قانون البحار، فضلًا عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة العالمية واقتصادات عدد من الدول، لا سيما المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أن التداعيات الاقتصادية المحتملة قد تدفع واشنطن إلى ردود فعل أكثر حدة، قد تصل إلى تدخل عسكري مباشر، مشيرًا إلى أن السيناريوهات قد تتطور إلى مواجهة أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن استمرار هذا التهديد قد يفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق في مسرح العمليات، وربما تنفيذ عمليات إنزال بري ضمن تحركات عسكرية أوسع.

وأكد أن هذا المسار يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يغير قواعد الاشتباك في المنطقة، محذرًا من تداعياته المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

خبير: النفط قد يصل 150 دولاراً.. والعملات المشفرة في طريقها للهبوط