إعلان

جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السلام لضبط المخالفات المرورية

كتب : محمد نصار

07:23 م 16/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السلام لضبط المخالفات المرورية (4)
  • عرض 4 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السلام لضبط المخالفات المرورية (1)
  • عرض 4 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بموقف السلام لضبط المخالفات المرورية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، شملت محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وذلك لمتابعة جهود إعادة الانضباط بالمنطقة.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف، في إطار التصدي للمواقف العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يُسمح بوجود أي مواقف غير رسمية أو انتظار خاطئ بمحيط الموقف الجديد، الذي نفذته الشركة الوطنية للطرق، مشددًا على عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

كما شدد على ضرورة استمرار تواجد رجال المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط الموقف، لضمان عدم عودة المخالفات، إلى جانب رفع مستوى النظافة بالمنطقة المحيطة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين