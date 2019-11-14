الرئاسة تنشر صور جولة السيسي في معرض أبوظبي الدولي للبترول

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، صور جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك"، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن المعرض يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتي من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم، كما يضم المعرض هذا العام حوالي ٣٠ جناحاً دولياً وأكثر من ١٠٠ ألف مشارك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.