الكهرباء: مركز إعداد القادة يحتفل بتخريج أول دفعة مميكنة تضم 30 خريجًا

كتب- محمد صلاح:

نظمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، احتفالية تخريج 30 متدربا بالدفعة رقم 27 من دورة إعداد القادة وهي تعد أول دفعة من نوعها حيث أنها دفعة مميكنة، وذلك تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الحكومة للاهتمام بإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة، وتحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع.

وقال جابر دسوقي - في بيان اليوم صادر عن وزارة الكهرباء - أن تلك الدورات تأتي في إطار حرص قطاع الكهرباء على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين به، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع للتدريب، مشيرا إلى أن الاهتمام متمثل في وجود 20 مركز تدريب فني على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مركز إعداد القادة التابع للقطاع يقوم بدوره بتنمية مهارات الفكر القيادي والإداري لدى المتدربين من خلال إعداد دورات تدريبية تتولى التدريب التفاعلي علي مفاهيم ونظريات القيادة والإدارة الحديثة طوال مدة تنفيذ الدورة التي لا تقل عن 5 أشهر، فضلا عن جلسات التوجيه والإرشاد التي توجه إلي السلوك القيادي وقبل كل ذلك الاختيار الهادف والموضوعي من خلال اختبارات القبول التي يخضع لها جميع المرشحين، وتطبيقا لما تمت دراسته يتم تقديم مجموعة من الحالات الدراسية تهدف لتطوير العمل بالقطاع.

ونوه بأنه تم تجديد اعتماد مركز إعداد القادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم إدراج اسم المركز لأول مرة على الصفحة الرسمية للجهاز حيث أصبح ضمن المراكز المعتمدة لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أوضح العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية عبد المحسن خلف، أنه تم لأول مرة ميكنة برنامج إعداد القادة والتعامل في كل المجالات الخاصة به من تقييمات واختبارات وحضور وانصراف وغيرها من خلال الحاسب الآلي.

وأكد خلف أن المركز قد نجح في أداء الدور المنوط به في إعداد قادة المستقبل، وأصبح بوابة العبور لدرجات القيادة العليا، مشيرا إلى أن النماذج كثيرة نلمسها بوضوح في النخبة القيادية بالمواقع المختلفة بالقطاع منهم مديري العموم ورؤساء القطاع ونواب ورؤساء الشركات وكذلك وكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة ورؤساء الهيئات والتي لا تقل عن نسبة 70 % من الخريجين.

وأضاف أنه على مدى ما يقرب من 23 عاما هي عمر مركز إعداد القادة، تم إعداد أكثر من 700 من قيادات المستقبل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة..مشيرا إلى نجاح المركز خلال العامين الماضيين في تنفيذ سياسة دعم الشباب وهي سياسة قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة بالتركيز على اختيار الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشاد المتدربون بالبرنامج التدريبي بالدور الذي قام به المركز في إعداد وتنظيم تلك الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها للعاملين، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها إلى جهات عملهم بكافة أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال تلك الدورات المزج بين التدريب النظري والعملي وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر وجلسات التوجيه والإرشاد لتغيير السلوك وتنمية الاستعداد القيادي لدى الخريجين؛ مما يؤكد أنه برنامج تدريبي متكامل وليس مجرد دورة تدريبية تم إعداده من خلال مدارس تدريبية أجنبية وتطويره ليواكب المفاهيم الإدارية الحديثة.