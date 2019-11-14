وزير الآثار يتفقد الكشف الأثري الجديد بسقارة

كتب - محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الخميس، منطقة جبانة سقارة الأثرية؛ لتفقد الكشف الأثري الذي سيتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل، بالإضافة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع ترميم هرم زوسر المدرج تمهيدًا لافتتاحه قريبا.

وبحسب بيان اليوم، بدأت الزيارة بتفقد أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي عثرت على مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية المتنوعة، والتي تشمل عددًا من القطط المحنطة بعضها بحجم كبير، وسيتم كشف النقاب والإعلان عن تفاصيل الكشف الغني، يوم السبت المقبل في مؤتمر صحفي بالمنطقة.

كما تفقد العناني آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم هرم زوسر المدرج والذي بدأ منذ عام 2006 وسوف يتم افتتاحه بعد ترميمه خلال الأسابيع القليلة القادمة.​