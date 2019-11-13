الوطنية للإعلام تقر لائحة جديدة للجزاءات والتحقيقات

كتب- مصطفى علي:

وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام على تعديل لائحة الجزاءات والتحقيقات الخاصة بموظفي قطاعات مبني التلفزيون المختلفة.

وتم توزيع اللائحة الجديدة على قطاعات المبنى ومراجعة مسئولي الشئون القانونية والإدارية بالقطاعات لكافة بنودها وتطبيقها فورا على جميع الموظفين.

وكشفت مصادر بالهيئة أن اللائحة الجديدة تضمنت سلطات أوسع لرؤساء القطاعات والقيادات في معاقبة الموظفين المخالفين لقواعد العمل، خاصة أن لائحة الجزاءات لم يتم تغييرها منذ عام 1996 داخل مبني ماسبيرو.