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    هبوط اضطراري لطائرة بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب فرنسي

    09:21 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    هبوط اضطراري لطائرة بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب فرنسي

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، هبوطاً اضطرارياً لطائرة، أثناء رحلتها من باريس إلى موريشيوس، لإنقاذ حياة راكب فرنسي الجنسية تعرض لوعكة صحية مفاجأه وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من المطار.

    تلقى برج المراقبة إخطاراً من قائد إحدى الطائرات الفرنسية رحلة رقم 700 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكب فرنسي الجنسية "47 عاما" لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس ، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط علي موقع 10 داخل المهبط ، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، لتقديم الاسعافات والكشف عليه وتبين انه يعاني من أزمة قلبية شديدة .

    قامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج ونقل الراكب إلى أحد المستشفيات الخاصة المجاورة للمطار لاستكمال علاجه .

    مطار القاهرة هبوط اضطراري وعكة صحية الرحلات الجوية أزمة قلبية

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