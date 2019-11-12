غدًا.. مزاد لبيع 49 سيارة بجمارك المطار منها "BMW وإلنترا"

كتب - طه عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأربعاء، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 49 سيارة، ومواتير سيارات، عبارة عن فارغة ورأس جرار بالمقطورة واردة من الخارج والمخزنة بساحة الجمارك بالمطار، وذلك بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وقالت مصادر بالمطار، الثلاثاء، إن السيارات التى يتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 49 سيارة ماركات وموديلات متنوعة.

تضم ماركات السيارات: (دايو لانوس - هامر- مرسيدس- تويوتا - BMW - نيسان - دودج - فولكس - جاجوار - لكزس - هونداي إلنترا وأكسنت وسنتافي - مازدا - شيروكي- سوزوكي - بورش شيفروليه - ميتسوبيشي ودايو وكيا وبيجو - أوسكار نصف نقل ولوط رأس جرار بالمقطورة ولوط به 7 موتور سيارة عبارة عن فارغة دون أية مشتملات ولا يرخص).

تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي، والمعاينة بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة، ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء، الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

​