"الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا، البحيرة، والبحر الأحمر، الجمعة المقبلة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - أن علماء القافلة سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان "الإسلام عمل وسلوك.. نماذج من حياة التابعين"، كما سوف يلتقون مع المواطنين في مختلف التجمعات للرد على أسئلتهم وشرح رؤى الإسلام تجاه مختلف القضايا.

وفي سياق آخر، تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مسابقة ثقافية للمعلمين وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، في عدة موضوعات ثقافية بجوائز مالية تتراوح ما بين ألف و10 آلاف جنيه.

ونوهت الوزارة بتلقي الاشتراك في المسابقة حتى شهر يناير المقبل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.