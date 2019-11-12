"البسوا تقيل".. الأرصاد: كتلة هوائية من أوروبا تضرب البلاد الجمعة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا يوم الجمعة المقبلة، ما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأوضح شاهين لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن حدة حالة عدم الاستقرار تخف اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال أيام (الأربعاء ـ الخميس ـ الجمعة) تجنبا لنزلات البرد.

وتتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 29 إلى 25 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 25 درجة مئوية، كما تراوحت على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 32 إلى 27 درجة مئوية، فيما تراوحت محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 28 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب الصعيد من 34 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات جنـوب ســيناء من 33 إلى 32 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، المواطنين، القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما تهيب الهيئة، بالمسئولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.