للراغبين.. كيف تحجز عمرتك على البوابة الإلكترونية الجديدة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، استمرار تسجيل الشركات على بوابة العمرة المصرية للعمل خلال الموسم الجديد، حتى يوم الخميس المقبل، حيث وصل عدد الشركات حتى الآن نحو 1600 شركة.

وتنتهي غرفة شركات السياحة، الخميس المقبل، من تسجيل أسماء الشركات المصرية والسعودية، وتوثيق عقود وكالة العمرة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للبوابة يوم 20 من نفس الشهر، لبدء الرحلات.

ودعت وزارة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء العمرة، بالدخول على بوابة العمرة المصرية الجديدة، لحجز رحلاتهم عبر شركات السياحة المسموح لها بتنظيم الرحلات والمسجلة على البوابة، وذلك خلال حملة التوعية التي تحمل شعار "عمرتك من هنا" للتعريف ببوابة العمرة الجديدة التي تنطلق خلال أيام قليلة.

وجاءت خطوات حجز رحلة العمرة على البوابة الإلكترونية كالتالي:ـ

ـ الدخول على لينك بوابة العمرة للتأكد بأن شركة السياحة الراغب في التعامل معها لتنظيم رحلته لأداء مناسك العمرة مسجلة على البوابة.

ـ التأكد من تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

ـ إدخال البيانات الخاصة للمواطن على البوابة، للحصول على رمز " الباركود" للسفر من المطارات والموانئ.

ـ حصول المعتمر على رمز "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

ـ يتيح "الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تواجهه.

وأطلقت غرفة شركات السياحة مؤخرا، حملة توعية موسعة لبوابة العمرة المصرية الجديدة التي تعتبر المنصة الوحيدة الشرعية التي تنظم رحلات عمرة تحت رقابة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة.

وتتضمن الحملة الإعلامية، إعلانات لتوعية المواطنين وتعريفهم ببوابة العمرة المصرية الجديدة والهدف من إنشائها والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الباركود الذي يضمن له صحة إجراءات السفر إلى السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

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