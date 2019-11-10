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    "الزراعة" تزيل التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

    01:41 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    "الزراعة" تزيل التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

    إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

    كتب- أحمد مسعد:

    شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة إزالة ت لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ورفع حالة الطوارئ خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية وإزالة المخلفات في مهدها

    وبحسب بيان، أكد المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الإدارة تعاونت مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بإزالة التعدي على ثلاثة قراريط بمركز أبوحماد محافظة الشرقية وتم تحرير محضر للمخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق.

    وزارة الزراعة إزالة التعديات الشرقية

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