عمرو أديب: ما يحدث في مصر ليس عقارًا بل حياة تبدأ وتنمية تجلب ضرائب

كتب : حسن مرسي

10:58 م 18/04/2026

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشروعا رأس الحكمة والعاصمة الإدارية ليسا مجرد عقار، بل بناء حياة وتنمية شاملة تغير شكل الدولة المصرية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة تبني مدنا جديدة بمدارس وجامعات ومستشفيات وطرق جبارة، مشيرا إلى أن الرحاب ومدينتي أصبحتا مطلوبتين بعدما كان الجميع يرفض الذهاب إليهما.

وأشار الإعلامي إلى أن مشروع رأس الحكمة الذي جاء باستثمارات إماراتية شجاعة في وقت مهم جدا، سيحول منطقة كانت تضم مساكن عشوائية ورمالا فقط إلى مطار وجامعات ومدارس ومستشفيات.

وتابع أن هذه المشاريع تشغل مهندسين وعمالا، وتستهلك مواد بناء وماكينات، وتجلب للدولة ضرائب ورسوما، وتخلق حركة اقتصادية حقيقية.

وشدد عمرو أديب على أن ما يحدث في مصر اليوم هو تنمية وحياة جديدة، وليس مجرد بناء عقارات، داعيا إلى التفكير بواقعية بعيدا عن التشاؤم.

