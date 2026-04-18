أستاذ أمراض نساء يحذر: استسهال الولادة القيصرية يهدد صحة المواليد

كتب : حسن مرسي

10:21 م 18/04/2026 تعديل في 10:56 م

الولادة القيصرية

حذر الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني من الولادة القيصرية الغير مبررة طبيًا بسبب استسهال الأمهات أو رغبتهن في اختيار يوم مميز أو خوفا من الألم.

وأوضح أستاذ أمراض النساء، أن الولادة الطبيعية أفضل للأم والطفل، حيث تمكن الأم من الحركة والرضاعة الطبيعية فورا، بينما الولادة القيصرية ترتبط بانخفاض الرضاعة الطبيعية وضعف مناعة الطفل وصعوبة التنفس.

وأضاف حسن، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في نسبة الولادة القيصرية، حيث تبلغ 72% وفقا لمسح الأسرة المصرية 2021.

وقال"، إن النسبة كانت لا تتجاوز 10% عام 2000، أي أنها تضاعفت 7 أضعاف خلال 21 عاما، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة عالميا. وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد إلى أن النسبة في المستشفيات الخاصة تصل إلى 81%، بينما تنخفض إلى 63% في المستشفيات الحكومية.

الولادة القيصرية عمرو حسن ولادة طبيعية رضاعة طبيعية

