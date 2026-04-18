الديهي: مشروع The Spine براند مصري عالمي يؤكد أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار

كتب : داليا الظنيني

10:54 م 18/04/2026

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أصبح بمثابة "براند مصري" يعكس قوة الاستثمار الوطني وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن المشروعات الكبرى التي ينفذها، مثل "مدينتي" و"الرحاب"، تؤكد أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، وأن تطوير البنية التحتية والمجتمعية يعد أحد أهم عوامل هذا النجاح المتواصل.

وأضاف أن هذه التجارب العمرانية تمثل نموذجًا يمكن تصديره للخارج، حيث امتدت خبرات الشركة إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية عبر إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأشار الديهي إلى أن هذا النجاح يضع هشام طلعت مصطفى في مصاف الكيانات الاقتصادية الوطنية الكبرى، على غرار شركات مصرية عملاقة نجحت في التوسع خارج الحدود، مؤكدًا قدرته على العمل بكفاءة في مختلف الأسواق الإقليمية.

وشدد على أن ما يميز هشام طلعت مصطفى هو التزامه الوطني، إذ لا يناور ولا يسعى لاستغلال الظروف، بل يعمل بروح داعمة للدولة، على عكس بعض النماذج الاستثمارية التي تنظر إلى مصر كمجرد فرصة مؤقتة.

وكد الديهي على أن المقارنة بينه وبين غيره من المستثمرين قد تكون غير عادلة، نظرًا لما يتمتع به من مصداقية وانتماء وطني واضح، يجعله نموذجًا يُحتذى به في دعم الاقتصاد المصري.

