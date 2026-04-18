إعلان

مصرع طفل غرقًا في ترعة الغرد بأرمنت غرب الأقصر

كتب : محمد محروس

11:04 م 18/04/2026

مصرع طفل غرقًا في ترعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، اليوم السبت، إثر غرقه في مياه ترعة الغرد بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط طفل داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تبين غرق الطفل، وجرى انتشال جثمانه.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق طفل حوادث الأقصر ترعة الغرد أرمنت

أحدث الموضوعات

زووم

"المخدرات بفلوس وهي مش معاها".. نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يحذر السفن من الاقتراب: "لا نكترث بتصريحات ترامب"
شئون عربية و دولية

3 عقبات تهدد اتفاق أمريكا وإيران رغم "تفاؤل ترامب"
زووم

نادية مصطفى تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حالة هاني شاكر الصحية

أخبار مصر

مزيفة ووهمية.. الحكومة تكشف حقيقة وثيقة تخفيف الأحمال 4 ساعات يوميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

