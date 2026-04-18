لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، اليوم السبت، إثر غرقه في مياه ترعة الغرد بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط طفل داخل الترعة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تبين غرق الطفل، وجرى انتشال جثمانه.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة.