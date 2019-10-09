محافظة القاهرة تعقد ندوة "روح أكتوبر في مواجهة التحديات المعاصرة"

كتب- محمد نصار:

عقدت محافظة القاهرة، صباح اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "روح أكتوبر في مواجهة التحديات المعاصرة" تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وبحضور كل من اللواء حسين عبدالرازق، مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لشئون الإعلام والتوعية، واللواء فؤاد فيود، مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وعدد من طلبة المدارس وشباب الجامعات.

وقدم المحافظ، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، التهنئة والتحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.

وأكد المحافظ، أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن، معربًا عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة في التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها.

وأضاف المحافظ في كلمته، أنه لابد وأن نستلهم روح أكتوبر وأن تظل دروسها المستفادة نبراسًا لنا وللأجيال الحالية والقادمة بحيث تقودنا جميعًا نحو النجاح مهما كانت التحديات، وتحقيق الاستقرار والبناء التنمية الشاملة.

وتحدث اللواء حسين عبدالرازق، مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لشئون الإعلام والتوعية، عن مكانة مصر ودوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد وحدة الصاعقة، فضلًا عن أهم المعارك التي خاضها.

كما تناول أهم التحديات التي تواجه مصر حاليًا كالإرهاب والشائعات ومعوقات التنمية، وكيفية استثمار روح أكتوبر في التصدي لهذه التحديات من خلال العلم والتخطيط الجيد ووضوح الهدف.

واستعرض اللواء فؤاد فيود، مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ذكرياته عن حرب أكتوبر ودور القيادة السياسية في ذلك الوقت في تحقيق ملحمة العبور العظيم، وكيفية الإعداد والتخطيط الجيد لتلك الحرب، بالإضافة إلى المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها مصر حاليًا وكيفية التصدي لها.

​وقدم اللواء محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، درع المحافظة لكل من اللواء فؤاد فيود، وحسين عبد الرازق.