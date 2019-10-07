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رئيس الشئون الإفريقية بالبرلمان يلتقي سفير مصر لدى ساحل العاج

05:52 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
رئيس الشئون الإفريقية بالبرلمان يلتقي سفير مصر لدى ساحل العاج

النائب طارق رضوان

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:​

التقى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، السفير وائل بدوي سفير مصر الجديد لدى دولة ساحل العاج.

وتناول اللقاء التشاور حول توطيد العمل البرلماني الثنائي وضرورة التنسيق لعقد مباحثات ثنائية على مستوى رؤساء البرلمانات في الدولتين، بالإضافة إلى العمل على توحيد الأجندات البرلمانية لتحقيق وتعظيم حجم الاستفادة المتبادلة من رؤية مصر في الاتحاد الإفريقي.

طارق رضوان مجلس النواب ساحل العاج وائل بدوي الاتحاد الإفريقي

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