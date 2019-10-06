مطار القاهرة يحتفل بذكري انتصار أكتوبر.. ويوزع أعلام مصر على الركاب

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كتب- طه عبيد:

شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي احتفالات بذكري الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد تحت إشراف الطيار أحمد جنينه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وزينت سلطات المطار الصالات بأعلام مصر وكذلك مانشيات الصحف في ذلك التوقيت وتشغيل الأغاني الوطنية.

وبحسب بيان، جرى التنسق بين جميع الشركات العامة بالمطار تحت إشراف المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واختيار فريق من العلاقات العامة يقوم بتوزيع أعلام مصر على المسافرين برئاسة اللواء إيهاب طه مدير مبنى الركاب رقم 3، والذي احتفل مع الركاب داخل الصالات.