"أبوشقة": مصر تواجه أشرس حروب الجيل الرابع

كتب- محمد نصار:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الشعب المصري إلى اليقظة وعدم الاستماع للشائعات والفتن؛ لأن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد، المنعقد مساء السبت، بحضور قيادات الوفد.

وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تمر بفترة حرجة تحتاج منا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن نكون يقظين لأن الدولة تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التي تقوم على إسقاط مؤسسات ودول دون طلقة واحدة.