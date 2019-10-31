"متحدث النواب": أولوية قصوى لتنفيذ رؤية السيسي لمواجهة المخاطر

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ثقته التامة فى قدرة المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ رؤية ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الشائعات والأكاذيب والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، في ظل السموم والأكاذيب التي تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة.

وأشاد "حسب الله" في بيان اليوم، برسالة الرئيس السيسي التي وجهها لأعضاء البرلمان لمواجهة الشائعات، خلال افتتاحه اليوم لمصنع الغازات الطبية والصناعية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، وقوله: "إن نواب الشعب عليهم مسؤولية وكل أمر محل شكوى لازم يتصدوا ويعملوا لجان ويعملوا تقارير ويعلنوها للناس ولو فيه قصور من الدولة يعلنوه ويوضحوا الحقائق للناس وهذا ليس توجيه لأحد".

ودعا "حسب الله" جميع المؤسسات في الدولة والرأي العام بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية؛ لأن يعطوا أكبر اهتمام لكلمات الرئيس السيسي المهمة والواضحة والحاسمة، التي طالب فيها بعدم ترك الدولة تقاتل بمفردها.

وأضاف حسب الله، أن رؤية الرئيس السيسي صائبة وتؤكد أن المؤسسات مسؤولة عن حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، وأي موضوع تراه يحتاج التحقيق فيه تقوم بذلك، ويجب على لجان البرلمان التصدى لأي مشكلة وإعلان النتائج، وضرورة التحدث بموضوعية وفق الحقائق مهما كانت صعبة.

كان الرئيس السيسي أشار إلى وجود مسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس النواب؛ للتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

وقال: "نواب الشعب له مسؤولية؛ أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".

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