​ضبط محاولتي تهريب تبغ وأدوات تجميل مع 3 موظفين بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من التبغ وأدوات التجميل أخفاها 3 موظفين بالمطار على أجسادهم محاولين الخروج بها وسط ركاب عدد من الطائرات للهروب من وجال الجمارك وبيع المضبوطات وتحقيق مكاسب مادية .

وذكرت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين تم الاشتباه فى 2 من العاملين بإحدى الشركات بالمطار حاولا الخروج مسرعين من الصالة، وبتفتيشهما تبين وجود 160 باكيت تبغ Golden Vergenia و10 خرطوشة سجائر Kareila مخبأة علي أجسامهما.

كما جرى ضبط 144 قلم كحل Bonjour ألماني الصنع و48 قلم كحل Perfect M.N مع موظف بإحدى شركات الطيران أثناء محاولته للخروج من الدائرة الجمركية أيضا .

وجرى الضبط والتفتيش بمعرفة أحمد سيد الصغير ومحمود القرش وهيثم محمد وعلي الشرقاوي وصفاء سالم ومصطفى دولة مدير الحركة تحت إشراف محمد لطفي نائب مدير الإدارة.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.