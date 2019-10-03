  • عاجل:"قومي حقوق الإنسان": فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة هنا الزاهد

    ​ضبط محاولتي تهريب تبغ وأدوات تجميل مع 3 موظفين بمطار القاهرة

    03:22 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    ​ضبط محاولتي تهريب تبغ وأدوات تجميل مع 3 موظفين بمطار القاهرة

    المضبوطات

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من التبغ وأدوات التجميل أخفاها 3 موظفين بالمطار على أجسادهم محاولين الخروج بها وسط ركاب عدد من الطائرات للهروب من وجال الجمارك وبيع المضبوطات وتحقيق مكاسب مادية .

    وذكرت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين تم الاشتباه فى 2 من العاملين بإحدى الشركات بالمطار حاولا الخروج مسرعين من الصالة، وبتفتيشهما تبين وجود 160 باكيت تبغ Golden Vergenia و10 خرطوشة سجائر Kareila مخبأة علي أجسامهما.

    كما جرى ضبط 144 قلم كحل Bonjour ألماني الصنع و48 قلم كحل Perfect M.N مع موظف بإحدى شركات الطيران أثناء محاولته للخروج من الدائرة الجمركية أيضا .

    وجرى الضبط والتفتيش بمعرفة أحمد سيد الصغير ومحمود القرش وهيثم محمد وعلي الشرقاوي وصفاء سالم ومصطفى دولة مدير الحركة تحت إشراف محمد لطفي نائب مدير الإدارة.

    قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

    تهريب تبغ تهريب أدوات تجميل مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة

    الخبر التالى:

    معرض أثري يستعرض الأسلحة المصرية على مر العصور بمتحف قصر المنيل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان