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    وزير الأوقاف يستقبل السفير المصري الجديد في اليونان

    12:39 م الخميس 03 أكتوبر 2019
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    كتب – محمود مصطفى:

    استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، إسماعيل خيرت بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرا لمصر باليونان.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الخميس، أن الحديث دار حول جهود الوزارة في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، ودراسة أوجه الاستفادة القصوى من أوقافنا باليونان في ضوء العلاقة القوية بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة اليونان الصديقة .

    وأهدى وزير الأوقاف السفير المصري باليونان، مجموعة من إصدارات الوزارة المترجمة إلى اليونانية في مجال تجديد الخطاب الديني، متمنيًّا له كل التوفيق.​

    وزير الأوقاف السفير المصري اليونان محمد مختار جمعة

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