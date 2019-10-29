مصدر بـ"نقل الكهرباء" يكشف موعد الربط الكهربائي مع السودان

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الأسبوع الماضي شهد لقاءات مكثفة مع مسئولين وقيادات سودانية؛ لوضع اللمسات النهائية لعملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان بـ60 ميجاوات بدءا من شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر لمصراوي، الثلاثاء، أنه جاري حاليا الانتهاء من إنشاء وتنفيذ خطوط الربط الكهربائي للنقل، كما تم الانتهاء من تنفيذ، معظم محطات المحولات باستثناء مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك. ف بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة abb.

وأوضح أن مصر انتهت من تنفيذ 100 كيلو متر خطوط حتى أرقين، والخطوط عليها جزء من الكهرباء، ومن المفترض الاتفاق والاطلاع على العداد التبادلي والقدرات المنتجة، وكمية الطاقة التي تمدها مصر إلى السودان لبدء التشغيل.

وينتج السودان نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء نصفها تقريبًا من السدود على النيل، ونحو نصف السكان لا تشملهم التغطية، في المقابل لدى مصر احتياجات كبيرة من الواردات الغذائية، أهمها اللحوم والحبوب والزيوت، ويعد السودان أحد الأسواق المهمة لتوفير جزء من تلك الاحتياجات، خاصة اللحوم الحية.

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