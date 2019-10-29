حديث القرآن عن النبي.. ندوة لـ"الأوقاف" في مسجد السيدة زينب

القاهرة- (مصراوي):

تعقد وزارة الأوقاف، ندوة بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، بعنوان: "حديث القرآن عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، بمحافظة القاهرة.

يشارك في الندوة الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، والشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، والشيخ حازم جلال القيادي الدعوي في وزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشترك.

وتنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من الدورات المتخصصة في هذا المجال حيث تشمل الدورة الدفعة الأولى من المرشحين ومواعيد المقابلة، في إطار سعي وزارة الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة على مهارات التحدث الإعلامي والتواصل المجتمعي.