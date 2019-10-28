  • عاجل:بيان حالة الطقس: الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الجمعة (نصيحة وبشرى)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    بدء فعاليات مؤتمر عقارات النيل للإعلان عن سلسلة المعارض الخارجية

    01:02 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    بدأت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض عقارات النيل، بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمهندس، وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والنائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

    ويهدف المؤتمر المؤتمر الإعلان عن سلسلة معارض النيل العقارية المصرية بالإمارات والسعودية والكويت في إطار توجهات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم تصدير العقار وفتح آفاق جديدة لسوق العقار المصري بالدول العربية.

    مؤتمر عقارات النيل معرض عقارات النيل نبيلة مكرم

    الخبر التالى:

    نقيب الفلاحين: نظم الري والزراعة حديثة يؤدي لإنتاجية أكبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان