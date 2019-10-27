"الزراعة" تعلن استعداد قطاع الإرشاد لمواجهة السيول والأمطار

كتب- أحمد مسعد:

أكدت الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين.

وقالت المنوفي -في بيان اليوم الأحد- إنه تم تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات وتلقي البلاغات والشكاوى من المزارعين، وتنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعي والأراضي والمياه والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأضافت إنه يتم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي وجهاز التعاون الزراعي لاستخدام معداتهم في مواجهة السيول والأمطار، وذلك عن طريق فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى، وذلك في حالة سقوط أمطار غزيرة، وعمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل والمحاصيل الزراعية الشتوية.

وأشارت الدكتورة جيهان المنوفي إلى أنه يتم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لاتخاذ اللازم نحو الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار عن طريق تطهير المصارف والترع العمومية، وإنشاء حوجز لمياه الأمطار، وعمل فتحات لصرف المياه كإجراء احترازي.

وأوضحت أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية في فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها، إضافة إلى التواجد بمواقع السيول والأمطار لحصر أي تلفيات تحدث للمزارعين، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين في حالة حدوث كارثة.​