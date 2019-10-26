تفويض وحظر تجوال بسيناء.. ننشر تفاصيل قرار السيسي يإعلان حالة الطوارئ في مصر

انطلاق فعاليات ورشة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن منتدى

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا.

وتضمن القرار، أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمن القرار، بأن يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة، بان يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لعام 1958 المشار إليه.

وبحسب الجريدة، أصدر مجلس الوزراء، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المنطقة المحدودة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلا، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار، بأن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليهت بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدنية العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

ووفقا للجريدة، جاء قرار رقم 2582 لعام 2019، بإحالة النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طواري المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لعام 1958 بعض الجرائم.​