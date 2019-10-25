وزير الآثار يلقي محاضرة عن الاكتشافات الجديدة بجامعة يابانية

القاهرة - أ ش أ:

ألقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، محاضرة بجامعة واسيدا اليابانية العريقة، حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر؛ وذلك بحضور السفير المصري في طوكيو أيمن كامل، وحوالي 150 من السفراء المعتمدين، وعلماء المصريات، وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة، إضافة إلى العديد من اليابانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.

واستعرض العناني - خلال المحاضرة وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة- الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولي بشكل عام، والإعلام الياباني بوجه خاص، فضلا عن المقابر، والمتاحف، والمشروعات الأثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور، بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

وأشار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان، والذي من المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر، وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، إضافة إلى افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومي، بحضور رئيس الجمهورية، لافتا إلى الأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية، والمضي قدما في إنشاء المتحف المصري الكبير، بالتعاون مع وكالة الجايكا اليابانية.​