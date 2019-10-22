  • عاجل:الحكومة تقرر تعطيل المدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    الجيزة: شفط مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية

    11:58 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    الجيزة: شفط مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتجهيز ونشر سيارات شفط المياه في المناطق التي تشهد تجمع لمياه الأمطار، كما جهزت هيئة النظافة سيارات شفط مياه ونشرها بعدة مناطق.

    وأوضحت المحافظة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة شفيق جلال، تابع أعمال شفط مياه الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومحور صفط اللبن، لتيسير الحركة المرورية.

    وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد وتجهيز سيارات شفط المياه والتأكد من صلاحيتها.

    هذا المحتوى من

    أحمد راشد الحركة المرورية شركة مياه الشرب الأمطار

    الخبر التالى:

    المشاركون بمبادرة "أوطان بلا إرهاب": ضرورة مواجهة الإرهاب بالفكر المستنير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان