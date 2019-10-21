  • عاجل:شديدة ومتوسطة.. أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    برلماني يطالب بإطلاق اسم عبدالعال على جامعة أو مدينة.. والأخير يرد

    03:01 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    برلماني يطالب بإطلاق اسم عبدالعال على جامعة أو مدينة.. والأخير يرد

    النائب محمد سليم

    كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

    طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بإطلاق اسم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مدينة أو جامعة.

    وقال سليم في الجلسة العامة، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم وتكنولوجيا، اليوم: "عايزين جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبد العال، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الدكتور أحمد زويل".

    فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا: "لا عايز مدرسة ولا جامعة ولا مدينة ولا أي حاجة على اسمي".

    فيما طالب رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمزيد من الاهتمام بجامعة أسوان خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي يعملون فيها.

    وقال: "أعتقد أنه لابد من تقديم كل الدعم، وأنت شوفت الجامعة في الصحراء ودرجات الحرارة تصل إلى 46".

    محمد سليم مجلس النواب علي عبد العال جامعة مدينة الجلسة العامة

    الخبر التالى:

    "مد التسويات".. محمد فؤاد يتقدم رسميا بتعديلات قانون الخدمة المدنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان