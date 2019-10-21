برلماني يطالب بإطلاق اسم عبدالعال على جامعة أو مدينة.. والأخير يرد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بإطلاق اسم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مدينة أو جامعة.

وقال سليم في الجلسة العامة، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم وتكنولوجيا، اليوم: "عايزين جامعة أو مدينة تحمل اسم الدكتور علي عبد العال، على غرار جامعة زويل، نسبة إلى الدكتور أحمد زويل".

فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بحذف الكلمة من المضبطة، قائلا: "لا عايز مدرسة ولا جامعة ولا مدينة ولا أي حاجة على اسمي".

فيما طالب رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمزيد من الاهتمام بجامعة أسوان خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي يعملون فيها.

وقال: "أعتقد أنه لابد من تقديم كل الدعم، وأنت شوفت الجامعة في الصحراء ودرجات الحرارة تصل إلى 46".