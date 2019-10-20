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    مسؤول بـ"أبوظبي": 60% من السكان يعتمدون على المياه الجوفية

    02:38 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    مسؤول بـ"أبوظبي": 60% من السكان يعتمدون على المياه الجوفية

    وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي محمد بن جرش

    كتب- أحمد مسعد :

    قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، محمد بن جرش، إن الإمارت من الدول القاحلة التي تعاني عجزًا مائياً كبيرًا، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة مما يعمق من مشكلة ندرة المياه.

    وأضاف جويش، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه اليوم الأحد، أن 60% من سكان أبو ظبي يعتمدون على المياه الجوفية، لافتا إلى أن الإمارات وضعت خطة العام الماضي لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المحدودة التي تمتلكها الولاية.

    وأوضح أن "أبوظبي" شرعت في مشروعات إعادة الاستخدام وتدويرها حتى استطاعت الولاية إعادة استخدام 3000 كيلو، وتوفير 500 جالون للمياه العام قبل الماضي.

    وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق أعلى معدلات للاستخدام من خلال صرف ما يقرب من 150 مليون دولار لتحقيق 200 مليون جالون.

    محمد بن جرش الإمارة المياه الجوفية ارتفاع درجات الحرارة أسبوع القاهرة للمياه

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