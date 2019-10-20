وزير النقل عن خسائر المترو: "أكتر من 50% لكن مش خسارة في الشعب"

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو: "والله مش هنرفع سعر التذكرة".

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس، اليوم الأحد، أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موضحًا أنه لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، بعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية.

وتابع وزير النقل: "بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، وتكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه"، لافتًا إلى أن المترو يُقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.