​ضبط محاولة تهريب أدوية للإجهاض مع راكبة مصرية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة للإجهاض أخفتها راكبة مصرية معها فور وصولها من سلطنة عمان، وجرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وذكرت مصادر بالمطار أنه "أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه جورج ألفونس مأمور اللجنة في راكبة مصرية تحمل 3 حقائب كانت قادمة على الخطوط العمانية من أثينا، حاولت استغلال الزحام وأدعت قدومها على طائرة الإمارات، رغم أن حقيبتها الخاصة بها كانت متخلفة وعليها رقم رحلة أثينا وقصر المدة بين سفرها وعودتها (يومين).

وتبين وجود 39 شريطا بها أقراص هيبستون المخدرة مخبأة داخل علب خاصه بأدوية الإجهاض و5000 شريط سيتوتك للإجهاض و 418 قلم أنسولين و 567 شريط أدوية متنوعة أخرى.

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.