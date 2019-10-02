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    رفع الجلسة العامة للبرلمان إلى الإثنين المقبل

    05:45 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    رفع الجلسة العامة للبرلمان إلى الإثنين المقبل

    الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

    رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية، واعتمادها نهائيا.

    ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الإثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر.

    وشهدت الجلسة إعلان كافة هيئات اللجان النوعية الـ25، بعد فوز أغلب رؤساء اللجان النوعية بالتزكية، باستثناء لجنة الإدارة المحلية التي نافست فيها النائبة دينا عبد العزيز، النائب أحمد السجيني، والذي فاز فيها باكتساح.

    وتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية، قائلا: "كلي ثقة بأن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان العلاقة بين الأعضاء وهيئات المكاتب".

    وشدد عبد العال، على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين النواب، لاسيما وأن الباقي من عمر البرلمان ليس كثيرا، قائلا: "المجلس سينتهي وفي المقابل هناك حزمة مهمة من التشريعات التي تستوجب أن يكون هناك حضورا جيدا".

    علي عبدالعال مجلس النواب اللجان النوعية انتخابات

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