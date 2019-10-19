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    وكيل "عربية النواب": انحياز قطر للعدوان التركي "وصمة عار"

    09:07 م السبت 19 أكتوبر 2019
    وكيل "عربية النواب": انحياز قطر للعدوان التركي "وصمة عار"

    النائب أحمد فؤاد أباظة

    كتب - أحمد علي:

    طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بفضح الجرائم التي ترتكبها القوات التركية على الأراضي السورية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات غير الأخلاقية.

    وقال "أباظة"، في بيان اليوم، إن "قيام أردوغان، بهذه الأعمال يؤكد أن يداه ملوثة بدماء الأبرياء، وأصبح متهما حقيقيا أمام العالم كله".

    وأشار إلى أن مساندة قطر، للعدوان التركي "وصمة عار في تاريخ النظام القطري، ويؤكد أن قطر خرجت عن الإجماع العربي الرافض لعدوان أردوغان ضد دولة عربية شقيقة".

    أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب القوات التركية العدوان التركي سوريا

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