بالأسماء.. "الأطباء" تعلن التشكيل الجديد لهيئة المكتب واللجان النوعية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، تشكيل هيئة مكتب النقابة الجديد، عقب عقد مجلس النقابة أول اجتماع له بعد انتخابات التجديد النصفي، أمس الخميس.

ناقش الاجتماع اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقرري اللجان، وهو ما تم التوافق عليه.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالي: الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلا للنقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، أمينا عاما، والدكتور جورج ناشد، أمينا عاما مساعدا، والدكتور محمد عبد الحميد، أمينا للصندوق، والدكتور أحمد فتحي، أمين صندوق مساعدًا.

وبالنسبة لمقرري اللجان فتم اختيار مقرريها كالتالي: الدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة مصر عطاء، والدكتور رشوان شعبان مقررا للجنة المنشآت الطبية، وعضوي لجنة التحقيق هما الدكتور جورج ناشد، والدكتور أحمد السيد.

وتولى الدكتور أسامة عبدالحي مسؤولية الهيئة التأديبية، والدكتور رشوان شعبان، والدكتورة إيمان سلامة، والدكتور أحمد ابو بكر، للجنة التعليم الطبى، ويتولى لجنة الشباب الدكتور أحمد السيد، ولجنة الإعلام والنشر، للدكتور محمود عرفة، والدكتور محسن عزام، لجنة الحريات، ولجنة الإسكان، للدكتور محمد عبدالحميد.

واختار المجلس اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الأطباء والدكتور إبراهيم الزيات، مقررا، وبعضوية الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور أبوبكر القاضي، والدكتور محمد الأكشر، والدكتور أحمد السيد، والدكتور كريم مصباح مقررا للجنة النقابات الفرعية، والدكتور محمود عرفة، مقررا مساعدا.

وتولت الدكتورة نجوى الشافعي، مسؤولية لجنة الرواد، والدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور أحمد السيد، للهيئة الاستئنافية، والدكتور محمد الاكشر، مقررا للجنة العلاقات الخارجية، وبالنسبة للهيئة التأديبية فتم اختيار الدكتور أسامة عبدالحي، رئيسا للجنة، والدكتور رشوان شعبان، عضوا، والدكتور جورج ناشد، رئيس لجنة التحقيق، والدكتور احمد السيد، عضوا.