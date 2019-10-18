  • عاجل:"اقالة اللجنة الخماسية وصراع قضائي".. 5 سيناريوهات لنهاية أزمة القمة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة الدوري حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    "قومي المرأة" ينظم معسكر "أنا وعائلتي" لأهالي حي الأسمرات

    01:30 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    "قومي المرأة" ينظم معسكر "أنا وعائلتي" لأهالي حي الأسمرات

    المجلس القومي للمرأة

    كتبت - نور العمروسي:

    انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات معسكر (أنا وعائلتي) الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة لأهالي حي الأسمرات بالمقطم ، ويستمر لمدة يومين، وذلك في إطار الشراكة بين المجلس وشركة ويل سبرنج وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

    وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في تصريح لها اليوم الجمعة - إن المعسكر يستهدف تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال الذين يمثلون مستقبل مصر.

    وأوضحت أن المعسكر يضم 40 أسرة من أهالي حي الأسمرات بالمقطم، ويتضمن تنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقفية ورياضية لجميع أفراد الأسرة، بالإضافه إلى القيام بتوعية الأباء والأمهات على كيفية التعامل وتربية الأبناء تربيه سليمة قائمة على التفاهم والمحبة والود.

    وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لأفراد الأسرة لتنفيذ الأعمال اليدوية مثل الرسم وتشكيل المجسمات بالخشب والصلصال، وغيرها من الانشطة المختلفة.

    يذكر أن معسكر (أنا وعائلتي) يعتبر المعسكر الرابع الذي ينفذه المجلس لأهالي حي الأسمرات ، بعد معسكرات (أنا وبابا)، (أنا وماما)، و(اكتشفني) في إطار نفس الشراكة.​

    المجلس القومي للمرأة حي الأسمرات المقطم مايا مرسي

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية ببروكسل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان