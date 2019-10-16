"انتي جدعة".. ريهام سعيد توجه رسالة لرضوى الشربيني

كتب- محمد نصار:

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة شكر للإعلامية رضوى الشربيني، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "انستجرام".

وقالت سعيد، في نص رسالتها: "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي أوي مرفعوش عليا سماعة تليفون، اخص بجد اخص".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: "على فكرة رضوى الشربيني، انتي جدعة وربنا هايكرمك كمان وكمان".

وخضعت الإعلامية ريهام سعيد، للمحاكمة في واقعة إهانة المصريين والسخرية منهم بسبب حديها عن السمنة في إحدى حلقات برنامجها.

وقضت محكمة جنح الجيزة، التي كانت تنظر القضية منذ يومين بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة إهانة المصريين والسخرية منهم، وتضمن الحكم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.