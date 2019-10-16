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    "التعليم": إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. اليوم

    06:00 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    "التعليم": إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. اليوم

    الدكتور محمد مجاهد

    (مصراوي):

    قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية، اليوم الأربعاء، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

    وأكد "مجاهد"، أن عد الطلاب المقبولين 75 طالبًا، وسيبدأ الفصل الدراسي 2019/2020 للمقبولين خلال أيام.

    وتبلغ عدد سنوات الدراسة في مدرسة الضبعة 5 سنوات، ويحصل الخريج على لقب فني أول في تكنولوجيا الطاقة النووية.

    وتضم المدرسة 3 تخصصات، "تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات".

    محمد مجاهد وزير التربية والتعليم مدرسة الضبعة النووية

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