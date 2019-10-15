وزير النقل يصدر حزمة جديدة من التسهيلات لأصحاب السفن والحفارات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدر الفريق كامل الوزير قرارا وزاريا رقم 598 بتاريخ 6/9/2019 يهدف إلى منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب والنـزهة، لاستيفاء بنود اتفاقية سلامة الأرواح في البحار والمعروفة باتفاقية "سولاس"، حيث تم تصنيف الوحدات بوضوح في قرار 598 لعام 2019 إلى وحدات غير خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولي ووحدات خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية والتـي تحمل رموز تصنيف iws " In Water survay" والتي لا تحمل رموز تصنيف iws إلى جانب الحفارات والأحواض العائمة.

وبموجب التعديلات يتضح استيفاء قرار وزير النقل رقم 598 لسنه 2019 لكافة الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينة بما يتوائم مع اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 وبروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد بالفصل - اللائحة (10) الخاصة بمعاينات هياكل سفن البضائع وآلائها ومعداتها واللائحة (7)الخاصة بمعاينة سفن الركاب، وهذا يعتبر تحرك من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية.​